Райкконен будет стартовать с пит-лейна

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday. Ранее представители команды были вызваны к стюардам по вопросу переднего крыла на машине Райкконена. Инспекция определила, что оно изгибается больше, чем на 5 миллиметров под нагрузкой 60 Н.

Обсудив эту проблему, стюарды приняли решение исключить Кими из протокола квалификации и вынудили его стартовать с пит-лейна. Таким образом, Райкконен стал третьим пилотом, который будет стартовать за пределами решётки. Ранее сообщалось, что с пит-лейна гонку начнут пилот «Ред Булл» Пьер Гасли и представитель «Уильямса» Роберт Кубица.

После дисквалификации Райкконена пилот «Феррари» Шарль Леклер переместился на восьмую стартовую позицию.