Марко считает, что Ферстаппен всё ещё может побороться за титул в 2019 году

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен способен побороться за титул чемпиона мира уже в нынешнем сезоне.

«Нашей целью по-прежнему остаётся титул. Мы всё ещё в борьбе. Макс пока что великолепен и выжимает максимальный результат. Мы ожидали, что с новым пилотом в команде нам будет тяжело бороться за Кубок конструкторов. Но уже сейчас Макс набрал в два раза больше очков, чем в этот же период в минувшем сезоне.

Кроме того, в Баку у нас новый двигатель, который немного мощнее. Мы сделали небольшой шаг вперёд и в плане шасси. А уже в Барселоне нас будут ждать большие обновления», — приводит слова функционера GrandPX.

В преддверии гонки в Баку Макс Ферстаппен занимал третье место в общем зачёте, имея в активе 39 очков.