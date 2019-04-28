Боттас выиграл Гран-при Азербайджана, Квят сошёл

На городской трассе Баку завершился четвёртый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Азербайджана. Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось напарнику финна по команде Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель из «Феррари». Таким образом, «Мерседес» оформил четвёртый победный дубль кряду.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят сошёл с дистанции после столкновения с гонщиком «Рено» Даниэлем Риккардо. Напарник россиянина Александер Албон финишировал 11-м. Дополнительно очко за быстрейший круг завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер.



Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка



1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,524

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +11,739

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +17,493

5. Шарль Леклер («Феррари») — +1.09,107

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1.16,416

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1.23,826

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1.40,268

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1.43,816

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

11. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг

14. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг

15. Джордж Расселл («Уильямс») — +2 круга

16. Роберт Кубица («Уильямс») — +2 круга

17. Пьер Гасли («Ред Булл») — не финишировал

18. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал

19. Даниил Квят («Торо Россо») — не финишировал

20. Даниэль Риккардо («Рено») — не финишировал