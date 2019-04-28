Боттас перехватил лидерство в общем зачёте и опережает Хэмилтона на 1 очко

В Баку завершилась гонка Гран-при Азербайджана. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Благодаря этому финн вернул себе лидерство в общем зачёте, теперь у него 87 баллов. Его напарник по команде Льюис Хэмилтон отстаёт от него всего на один балл. Тройку лучших замыкает пилот «Феррари» Себастьян Феттель, отстающий от лидера уже на 35 баллов, в активе немца 52 очка.
Формула-1. Общий зачёт
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 87 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 86 очков
3. Себастьян Феттель («Феррари») — 52 очка
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 51 очко
5. Шарль Леклер («Феррари») — 46 очков
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 13 очков
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 13 очков
9. Ландо Норрис («Макларен») — 12 очков
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 8 очков
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6 очков
12. Карлос Сайнс («Макларен») — 6 очков
13. Даниэль Риккардо («Рено») — 6 очков
14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 4 очка
15. Александер Албон («Торо Россо») — 3 очка
16. Даниил Квят («Торо Россо») — 1 очко
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 173 очка
2. «Феррари» — 98 очков
3. «Ред Булл» — 64 очка
4. «Макларен» — 18 очков
5. «Рейсинг Пойнт» — 17 очков
6. «Альфа Ромео» — 13 очков
7. «Рено» — 12 очков
8. «Хаас» — 8 очков
9. «Торо Россо» — 4 очка.