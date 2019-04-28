Боттас перехватил лидерство в общем зачёте и опережает Хэмилтона на 1 очко

В Баку завершилась гонка Гран-при Азербайджана. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Благодаря этому финн вернул себе лидерство в общем зачёте, теперь у него 87 баллов. Его напарник по команде Льюис Хэмилтон отстаёт от него всего на один балл. Тройку лучших замыкает пилот «Феррари» Себастьян Феттель, отстающий от лидера уже на 35 баллов, в активе немца 52 очка.

Формула-1. Общий зачёт

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 87 очков

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 86 очков

3. Себастьян Феттель («Феррари») — 52 очка

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 51 очко

5. Шарль Леклер («Феррари») — 46 очков

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 13 очков

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 13 очков

9. Ландо Норрис («Макларен») — 12 очков

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 8 очков

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6 очков

12. Карлос Сайнс («Макларен») — 6 очков

13. Даниэль Риккардо («Рено») — 6 очков

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 4 очка

15. Александер Албон («Торо Россо») — 3 очка

16. Даниил Квят («Торо Россо») — 1 очко

Кубок конструкторов

1. «Мерседес» — 173 очка

2. «Феррари» — 98 очков

3. «Ред Булл» — 64 очка

4. «Макларен» — 18 очков

5. «Рейсинг Пойнт» — 17 очков

6. «Альфа Ромео» — 13 очков

7. «Рено» — 12 очков

8. «Хаас» — 8 очков

9. «Торо Россо» — 4 очка.