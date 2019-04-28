Вильнёв: Гран-при Азербайджана получился скучным из-за DRS и VSC

Экс-чемпион мира Формулы-1 Жак Вильнёв выразил мнение, что Гран-при Азербайджана, прошедший в эти выходные в Баку, получился скучным из-за системы снижения лобового сопротивления (DRS) и виртуального сейфти-кара.



«Гонка получилась скучной, очень скучной. Проблемы две — это DRS и VSC. Там, где могла быть борьба, её не было из-за того, что с помощью DRS можно было легко выйти вперёд. Кроме того, если бы вместо виртуального сейфти-кара на трассе появился настоящий, отрывы сократились бы и концовка получилась бы интереснее», — передаёт слова Вильнёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.



Победу на Гран-при Азербайджана одержал Валттери Боттас, сдержавший под финиш Льюиса Хэмилтона. Третьим финишировал Себастьян Феттель, а Даниил Квят сошёл с дистанции после того, как в него врезался Даниэль Риккардо.