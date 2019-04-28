Риккардо заблокировал Квята и затем врезался, сдавая назад

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоповтор инцидента между австралийским гонщиком «Рено» Даниэлем Риккардо и российским пилотом «Торо Россо» Даниила Квята по ходу Гран-при Азербайджана на уличной трассе в Баку. Риккардо попытался атаковать Квята в борьбе за 10-е место, однако не вписался в поворот. При этом Даниэль заблокировал Даниилу заход в поворот. После ошибки заехавший в зону вылета Риккардо не понял, что болид «Торо Россо» стоит позади его автомобиля, и начал сдавать назад, не глядя. В итоге Риккардо врезался в Квята, двигаясь задним ходом. Обе машины сумели покинуть место происшествия, но впоследствии так и не выехали из боксов.

Посмотреть видеозапись аварии можно в инстаграм-канале Формулы-1.