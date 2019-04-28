Боттас: Хэмилтон постоянно оказывал на меня давление

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при Азербайджана.



«Это была очень тяжёлая гонка, пусть впереди и не происходило практически ничего. Льюис постоянно оказывал на меня давление, поэтому я не мог позволить себе допустить ошибку. Я всё контролировал, так что я был очень рад видеть клетчатый флаг.



Эта победа многое для меня значит. Это невероятно, выступать на таком уровне, как мы сейчас. Для меня это пятая победа, так что это здорово, и надеюсь, что мы продолжим в том же духе», — приводит слова Валттери Боттаса Sky Sports.



Победу на Гран-при Азербайджана одержал Валттери Боттас, сдержавший под финиш Льюиса Хэмилтона. Третьим финишировал Себастьян Феттель, а Даниил Квят сошёл с дистанции после того, как в него врезался Даниэль Риккардо.