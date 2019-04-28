Хэмилтон: я был слишком дружелюбен в первом повороте

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свой второй результат в гонке Гран-при Азербайджана.



«Выступление недостаточно высокого уровня с моей стороны. Не то чтобы я не наслаждаюсь гонкой здесь, но у меня просто были проблемы. В конце я стал быстрее, но было слишком поздно. Я не сделал свою работу в квалификации, а в гонке был слишком дружелюбен в первом повороте и по сути отдал его Валттери. Но он проехал отличную гонку и заслужил победу, мои поздравления. Он не допустил ошибок. Всё было потеряно в квалификации.



Отличный результат для команды, это наилучший старт сезона, какой у нас когда-либо случался. Все на базе работали безостановочно и возвращаются на трассу ещё более голодными до успехов. Я очень рад, что являюсь частью всего этого», — приводит слова Хэмилтона BBC.