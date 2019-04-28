Ферстаппен: не боролись за быстрейший круг, потому что не осталось «софта»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, занявший на Гран-при Азербайджана четвёртое место, заявил, что не стал бороться за быстрейший круг в гонке из-за того, что не осталось мягких шин. Кроме того, он рассказал, что на последних кругах не атаковал в полной мере, поскольку команда попросила избегать касаний поребриков.



«По-моему, Пьер Гасли сошёл из-за поломки приводного вала, поэтому команда сказала мне держаться подальше от поребриков. Так что на последних кругах я уже не атаковал на пределе, да и шины к тому моменту работали уже не так здорово. В концовке мы не стали бороться за быстрейший круг, потому что у меня уже не осталось „софта“. Мы были быстры здесь в прошлом году, хотя начало сезона тогда было непростым, а теперь были ещё чуть-чуть быстрее», — передаёт слова Ферстаппена корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко.



Победу на Гран-при Азербайджана одержал Валттери Боттас, вторым финишировал Льюис Хэмилтон, а тройку призёров замкнул Себастьян Феттель. Даниил Квят до финиша не добрался из-за столкновения с Даниэлем Риккардо.