Феттель: думаю, мы выжали максимум. Впереди много работы

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель оценил финиш на третьем месте в гонке Гран-при Азербайджана Формулы-1.



«Первый отрезок гонки был очень плохим, у меня были проблемы с тем, чтобы заставить шины работать, а затем я их повредил, потом они перегрелись, и я не мог использовать их как надо. Я не чувствовал себя уверенно в машине — а здесь это нехорошо. После этого я ждал трудного отрезка на „медиуме“, но эти шины быстро вышли на нужную температуру и выдержали до конца.



Думаю, у нас был определённый темп. Нам нужно было следить за Максом позади: иногда при обгонах круговых он подбирался, но у нас был достаточный темп на „медиуме“, чтобы держать его позади. Мы заняли третье место. Но впереди много работы. Однако в данный момент, думаю, мы выжали максимум. Последние четыре гонки шли примерно одинаково, так что перед Барселоной мы не фавориты. Там будут определённые обновления, и нам нужно преследовать соперников», — приводит слова Феттеля BBC.