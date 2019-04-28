Перес: квалификация прошла хорошо, а гонка — ещё лучше

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, показавший в Азербайджана лучший результат своей команды в этом сезоне — шестое место, признался, что заезд прошёл для него гладко, при этом выразив мнение, что следующий этап — Гран-при Испании — будет труднее.

«Отличный уик-энд для нашей команды — мы были более конкурентоспособны, чем в предыдущих гонках. Квалификация прошла хорошо, а гонка — ещё лучше. Я пилотировал на пределе почти всю гонку, хотя вначале мы довольно много скользили. Но в целом у меня не было ни блокировок, ни каких-либо проблем. Правда, непросто было поддерживать температуру шин. Теперь мы можем сосредоточиться на этапе в Барселоне — там наверняка нам придётся сложнее», — передаёт слова Переса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

Победу на Гран-при Азербайджана одержал Валттери Боттас, второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон, а замкнул тройку призёров Себастьян Феттель. Даниил Квят сошёл с дистанции после столкновения с Даниэлем Риккардо.