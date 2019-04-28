Риккардо потеряет три места на старте в Барселоне за аварию с Квятом

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо получил штраф от стюардов Гран-при Азербайджана Формулы-1 за столкновение с российским пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом. Риккардо потеряет три позиции на стартовой решётке следующего этапа Формулы-1 в Барселоне.
Стюарды констатировали, что Риккардо сдавал назад и врезался в болид Квята в четвёртом повороте уличной трассы в Баку. Помимо штрафа в три позиции Даниэль получил от судей два штрафных балла, ставших для него первыми за последние 365 дней.
После столкновения и Риккардо, и Квят сумели покинуть место инцидента, однако были вынуждены завершить борьбу досрочно в боксах. В первой стадии инцидента Риккардо атаковал Квята, однако не вписался в поворот и при этом заблокировал соперника.
Риккардо заблокировал Квята и затем врезался, сдавая назад
Так Квят еще не сходил: соперник протаранил его… задним ходом
Бывший напарник по команде лишил Даниила отличного шанса на очки. Правда, многое пошло не так ещё до этого.