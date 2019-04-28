Квят: Риккардо извинился передо мной, но всё это печально

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал сход на Гран-при Азербайджана после столкновения с пилотом «Рено» Даниэлем Риккардо. Австралиец принёс Квяту извинения за то, что врезался в его болид, сдавая назад.



«Даниэль подошёл и извинился передо мной. Надо отдать ему должное. Он признал свою ошибку, и я принял извинения. У нас нет никаких личных проблем. Мы были партнёрами по команде и хорошо знаем друг друга.



Он знает, что смог бы спокойно обогнать меня через один километр. Он почти обогнал меня в первом повороте, но мне удалось отбиться, а потом Дэн попробовал обгон в третьем повороте, но там было слишком узко. Слишком. Он явно хотел обогнать меня как можно быстрее, а потом хотел поскорее вернуться на трассу. Но я оказался на его пути, это печально», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Риккардо заблокировал Квята и затем врезался, сдавая назад