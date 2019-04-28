Квят: могли претендовать на 10-е место. Время «Торо Россо» ещё придёт

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят высказал мнение, что если бы Даниэль Риккардо обогнал его без аварии, то сам Квят имел бы хороший шанс завершить гонку на десятой позиции, попав в очковую зону



«Учитывая, что Гасли сошёл позже, мы вполне могли претендовать на 10-е место и одно очко. Поэтому особенно жаль, что нам пришлось сойти. Команда заслужила эти очки, вчера парни отлично сработали. Было бы хорошо вознаградить их, но ни в коем случае нельзя зацикливаться на этой гонке. Жизнь продолжается. Такие вещи случаются на городских трассах. Надо извлечь урок из этого, перезарядить батарейки и готовиться к Барселоне. Время «Торо Россо» ещё придёт», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.