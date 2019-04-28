Норрис: «Макларен» добился максимального результата, удалось вернуть темп

Пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил свой ранний пит-стоп решением команды попробовать альтернативную тактику, и хотя в итоге такая стратегия не оправдалась, британец вынужден был пропустить напарника — он считает, что это было верное решение.



«Мы попытались сделать нечто отличное от других. Думаю, это было верное решение в тот момент. Мы знали, что Китай не самая удобная трасса для нас и мы не будем там быстры, но в Азербайджане удалось вернуть прежний темп. В итоге мы добились максимального результата и можем быть им довольны. Конечно, если бы с кем-то из пилотов топ-команд что-то произошло, мы набрали бы больше очков, но все пилотировали аккуратно, поскольку в прошлые годы в Баку творился хаос», — передаёт слова Ландо Норриса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.



Победу на Гран-при Азербайджана одержал Валттери Боттас, второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон, а замкнул тройку призёров Себастьян Феттель. Пилоты «Макларена» Карлос Сайнс и Ландо Норрис в итоге финишировали на седьмом и восьмом местах — это пока лучший результат команды в сезоне-2019.