Стролл: после двух неудачных гонок приятно набрать очки

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл заявил, что ключевым фактором на Гран-при Азербайджана была концентрация, а также признался, что рад вернуться в топ-10 после неудачных гонок в Бахрейне и Китае.

«Сегодня ключевым фактором была концентрация. В начале гонки у нас был отличный темп, хотя затем он немного упал, плюс пит-стоп получился не самым быстрым, из-за чего Даниэлю Риккардо удалось выйти вперёд, но затем — после его столкновения с Квятом — удалось отыграть пару позиций. Последние две гонки сложились для нас не очень удачно, поэтому приятно набрать очки, но наша цель — финишировать в топ-10 на каждом этапе, так что впереди у нас немало работы, необходимо продолжать развитие», — передаёт слова Стролла корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

Победу на Гран-при Азербайджана одержал Валттери Боттас, второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон, а замкнул тройку призёров Себастьян Феттель. Пилоты «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и Лэнс Стролл финишировали на шестом и девятом местах — это пока лучшая гонка команды в сезоне-2019.