Леклер: спросил, есть ли возможность вернуться в борьбу, — ответили, что нет

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал пятый результат в гонке Гран-при Азербайджана и признался, что пока не знает, насколько верным было решение затягивать первый пит-стоп перед переходом на более мягкие шины «софт».



«Хочется верить, что причина оставаться столь долго на трассе была. Мне нужно посмотреть на данные, прежде чем комментировать что-то. Люди на командном мостике располагают большей информацией, чем я в машине. Я почувствовал, что потерял немного времени, когда Валттери, Льюис и Себ прошли меня. Мы должны разобраться в этом.



Я спросил, есть ли у нас возможность вернуться в борьбу, мне ответили, что нет. После этого я больше не предпринимал попыток атаковать соперников впереди, а просто попытаться сохранить шины и по возможности поставить самый быстрый круг.



На «медиуме» мы были очень быстры, поэтому все остальные лидеры постарались проехать максимально длинный отрезок на них. Это могла быть очень хорошая гонка. Но в «Феррари» сработали хорошо. Я совершил ошибку в квалификации, которая сделала меня сильнее», — приводит слова Леклера Sky Sports.