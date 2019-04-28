Сайнс: знал, что очки лишь вопрос времени и чистой гонки

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана, где он занял седьмое место.



«Рад, что мне удалось набрать хорошие очки после вчерашней неудачи из-за жёлтого флага. Я знал, что очки лишь вопрос времени и чистой гонки. Сегодня мы показали уверенный и стабильный темп на протяжении всей гонки.



Хочется поздравить команду с первым в сезоне двойным финишем в очках. Все приложили для этого большие усилия. Мы должны продолжать работать, сохранять амбиции и стремиться к цели. Это очень хороший импульс в преддверии моего домашнего этапа — Гран-при Испании», — приводит слова Карлоса Сайнса-младшего пресс-служба его команды.



Победу на Гран-при Азербайджана одержал Валттери Боттас, второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон, а замкнул тройку призёров Себастьян Феттель. Пилоты «Макларена» Карлос Сайнс и Ландо Норрис в итоге финишировали на седьмом и восьмом местах — это пока лучший результат команды в сезоне-2019.