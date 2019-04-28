Квят: к следующей гонке куплю Риккардо зеркала заднего вида

Российский гонщик Даниил Квят по итогам Гран-при Азербайджана, в котором он вынужден был сойти с дистанции после столкновения с Даниэлем Риккардо, сделал шутливое обещание относительно будущего подарка пилоту «Рено».



«У нас резко упала температура задних шин, и нужно разобраться, почему так произошло. Нас это застало врасплох, но такое бывает — и даже несмотря на это, у нас была возможность достойно финишировать.



Что касается столкновения, я очень уважаю Даниэля Риккардо — раньше мы выступали в одной команде, но в данном случае, мне кажется, ему стоило быть более терпеливым — он мог бы обогнать меня в другом месте, ведь в третьем повороте очень узко. Он туда не попал, а мне пришлось широко выйти за ним. К следующей гонке я куплю ему зеркала заднего вида», — сказал Квят в интервью официальному сайту Формулы-1.

Квят: могли претендовать на 10-е место. Время «Торо Россо» ещё придёт