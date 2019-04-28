Хюлькенберг: темп был просто никакой. Я не могу понять, почему так случилось

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал 14-й результат в гонке Гран-при Азербайджана.



«Дела у нас шли плохо. У машины совершенно не было темпа на протяжении всего уик-энда. Гонка не стала исключением. Мы были очень медленными в Баку. У Дэна ситуация была получше, а вот у меня не получалось ничего ни на одном из комплектов шин. Темп был просто никакой. Я не могу понять, почему так случилось, но всё пошло наперекосяк с первого же круга в Баку. Возможно, это один из тех мистических уик-эндов, когда вы не можете объяснить, почему машина не работает. Надеюсь, что так оно и есть и дальше будет лучше. Могу описать свои чувства после гонки одним словом – разочарование», — передаёт слова Хюлькенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.