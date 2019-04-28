Албон: наверное, мы затянули с заездом в боксы — я вернулся последним

Пилот «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана, в котором он финишировал 11-м.



«Темп в начале гонки был обнадёживающим. Я долго подбирался на дистанцию атаки к Риккардо, но никак не мог пройти. Когда мы решили пойти на пит-стоп, к сожалению, вернулись на трассу последними. Наверное, мы затянули с заездом в боксы, но сейчас легко об этом говорить. И всё равно темп был неплохой. Наверное, не такой хороший, как у «Макларена», но мы были быстрее тех, кто ехал рядом. На финише я добрался до 11-го места, но вряд ли мог оказаться выше. Кстати, у меня было очень много крутых сражений на трассе, но они не попали на экраны ТВ.



Я несколько раз ударялся об стену во время гонки. Один из ударов был довольно сильным. Можно сказать, что меня шатало из стороны в стороны (смеётся). Я считаю, что «Торо Россо» заслужил гораздо больше очков в начале сезона, учитывая наш темп. Даниил доказал, что машина очень хороша в квалификации. Но в гонке всегда случается одна или две вещи, которые не позволяют нам быть там, где должны», — передаёт слова Албона корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Победу на Гран-при Азербайджана одержал Валттери Боттас, второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон, а замкнул тройку призёров Себастьян Феттель.