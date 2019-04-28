Эггинтон: стартовый комплект шин Даниила неожиданно рано потерял скорость

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги Гран-при Азербайджана, в котором Александер Албон финишировал 11-м, а Даниил Квят сошёл.



«Сегодняшняя гонка не была особенно хорошей для нас. Мы покидаем Баку, чувствуя, что упустили возможность набрать очки. Стартовый комплект шин Даниила неожиданно рано потерял скорость, что вынудило нас провести ранний пит-стоп. Хотя Даниил ехал в очках после своего пит-стопа, инцидент с Риккардо привёл к ещё одной потере времени и итоговому сходу из-за полученных повреждений.



У Алекса была достойная гонка, ему чуть-чуть не хватило до одного очка. Но нужно быть честными: мы как команда, вероятно, могли чуть больше помочь самим себе в плане стратегии пит-стопов. Такие вещи случаются, так что мы покинем трассу, изучим данные и удостоверимся, что не попадёмся в ту же ловушку в будущем. Теперь мы переключаем внимание на следующую гонку, где мы вновь ожидаем очень серьёзной борьбы за очки в средней группе», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».

Так Квят еще не сходил: соперник протаранил его… задним ходом Бывший напарник по команде лишил Даниила отличного шанса на очки. Правда, многое пошло не так ещё до этого.