Вольф: сегодня мы позволили нашим пилотам бороться

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана.



«Я очень счастлив, это было ещё одно фантастическое выступление всей команды. Мы избежали серьёзных ошибок, и именно это позволило нам победить в гонке. Наша машина была быстрой, стратегия верной, пит-стопы — безупречными, а пилоты не ошибались на трассе.



Сегодня мы позволили нашим пилотам бороться, но в начале второго отрезка попросили их успокоиться, потому что не знали, как долго продержатся шины. В начале же гонки они были вольны бороться друг с другом. Они оба хорошо справляются с давлением, никто не допустил ошибок, так что риск был просчитан. Было приятно видеть, как они сражаются на трассе, сохраняя уважение друг к другу. Я доволен результатом и рад, что для Валттери окупилась неудача прошлого года здесь, в Баку», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба команды.