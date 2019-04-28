Райкконен: мы не получили никакого преимущества в квалификации от гибкого крыла

Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана, который он закончил на 10-й позиции. Напомним, что Кими стартовал с пит-лейн из-за того, что его результат в квалификации был аннулирован. Причиной этого стало несоответствие переднего крыла регламенту.



«Я не знаю, что случилось. Сегодня утром я получил сообщение. В последней гонке у меня возникла проблема из-за поломки переднего крыла, мы потеряли прижимную силу. Возможно, это привело к подобным последствиям. Жаль. Это не делает нас хоть чуточку быстрее, но крыло не соответствовало регламенту. Надеюсь, что это справедливо для всех», — приводит слова Кими Райкконена GPToday.



Кими Райкконен финишировал на 10-й позиции, что стало четвёртым очковым финишем для финского гонщика в четырёх первых гонках сезона 2019 года.