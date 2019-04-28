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Кубица: я выполнил свою главную задачу и финишировал в гонке

Кубица: я выполнил свою главную задачу и финишировал в гонке
Авто / Формула-1

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана.

«Раньше я никогда не выступал в Баку и очень хотел бы поблагодарить механиков. Они сделали потрясающую работу, сумев восстановить мой болид после ошибки в квалификациии в субботу.

Мы приняли решение стартовать с пит-лейн и вскоре поняли, что мне нужно быть гораздо осторожнее на торможениях из-за технических проблем. Это было сложно, но я выполнил свою главную задачу и финишировал в гонке. Ещё раз хотелось бы сказать огромное спасибо механикам, они здорово справились, подготовив машину к гонке», — приводит слова Роберта Кубицы официальный сайт команды.

Кубица финишировал в гонке Гран-при Азербайджана на 16-й позиции.

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