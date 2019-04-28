Хорнер объяснил, почему Ферстаппен отстал от Феттеля на финише гонки

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана.

«Макс провёл сильную гонку. К сожалению, после потери позиции Пересу на старте к моменту, когда он смог обойти его обратно, Макс потерял контакт с лидирующей группой. Затем он проехал очень сильный средний отрезок и приблизился к группе лидеров на 10 секунд. Он был в трёх секундах от Себастьяна перед виртуальным сейфти-каром, который по иронии вызвал именно Пьер. Во время VSC шины слишком сильно потеряли температуру, после этого у Макса уже не было прежнего темпа. Не зная, что именно случилось с машиной Пьера, мы решили удостовериться, что Макс доберётся до финиша, и он консервативно провёл последние круги.



Что же до Пьера, то пусть в плане результата получилось разочарование, но это был его самый сильный уик-энд в этом году. Он провёл очень сильную гонку, и если сравнивать его темп с Шарлем Леклером, стартовавшим на таких же шинах, то 50 процентов своего стартового отрезка он был быстрее Шарля. К сожалению, проблема с приводом вызвала сход за 15 кругов до момента, как он финишировал бы шестым. Пьер может извлечь из этого уик-энда очень много позитива благодаря своему очень сильному выступлению. Ну и позитивно, что мы стали на шаг ближе к «Мерседесу» и «Феррари», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».