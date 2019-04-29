Феттель сравнил ситуацию в «Феррари» с кубиком Рубика

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель остался доволен темпом на Гран-при Азербайджана и отметил, что ситуация в «Скудерии» сейчас напоминает несобранный кубик Рубика.



«Наш темп сегодня был неплох, но недостаточно. Команда работает по максимуму, поэтому я чувствую себя уверенно. Мы можем прибавить. У нас хорошая машина, но мы не используем её возможности, чтобы добиться нужных результатов.



Это как кубик Рубика, все грани должны совпасть в правильном порядке. У нас в команде много умных людей, которые могли бы решить эту головоломку менее чем за две минуты, но в данном случае куб немного больше.



На «софте» у нас не было темпа, отрезок получился рваным. Я повредил шины, пытаясь прогреть их.



После пит-стопа я действительно набрал хороший темп, и мне было весело, потому что я полностью ощущал машину, мог свободно давить на газ, даже если этого было недостаточно, чтобы оказать давление на наших соперников», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.