Риккардо верит, что в будущем сможет стать чемпионом мира

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что верит в способность команды в будущем побороться за чемпионство.

«Борьба в середине турнирной таблицы довольно интенсивная. Во многих аспектах она даже более сложная, я хочу быть впереди. Но всё это, в целом, весело. Добиться успеха нелегко.

Когда я присоединился к «Ред Булл», у нас был болид, способный побеждать. Но за пять лет я выиграл сколько? Семь гонок? А затем я увидел реальный риск того, что с «Хондой» всё это займёт ещё несколько лет.

Ситуация не была плохой, но я стал чувствовать разочарование. Оно не было связано с ситуацией с Максом Ферстаппеном.

Как я сказал, в течение пяти лет думал, что следующий сезон может стать чемпионским. Возможно, постоянное ожидание повлияло на мою мотивацию. Нужно было что-то поменять, начать что-то новое.

Пока «Рено» находится не там, где мы хотим. Но я вижу большой потенциал, мы пожертвовали чем-то в краткосрочной перспективе, чтобы добиться успехов в долгосрочной.

Мог ли я стать чемпионом в будущем? Если честно, я думаю, что да. Это не случится в этом гонку, но если мы сделаем шаг вперёд, начнём попадать на подиум, всё получится», — приводит слова Риккардо AS.