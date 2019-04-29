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Абитебуль: начало европейского сезона — возможность для «Рено» перезагрузиться

Абитебуль: начало европейского сезона — возможность для «Рено» перезагрузиться
Авто / Формула-1

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал результаты Гран-при Азербайджана. Нико Хюлькенберг занял там 14-е место, а Даниэль Риккардо не смог финишировать после аварии с пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом.

«Очевидно, что мы провели неудачный уик-энд. Начиная с первой свободной практики мы так и не сумели обрести нашу скорость, несмотря на изменения настроек болида. Наконец, нам удалось добиться приемлемого уровня конкурентоспособности болида Даниэля во время гонки, но это не касается машины Нико.

В целом первый отрезок сезона получился неудачным. Но, если нам удастся привести всё в порядок, мы сможем вновь стать конкурентоспособными. Начало европейского сезона — возможность перезагрузиться», — цитирует Абитебуля пресс-служба «Рено».

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