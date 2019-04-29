Риккардо: когда Хэмилтон переходил в «Мерседес», все тоже были удивлены

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что не жалеет о переходе в команду из «Ред Булл». Несмотря на неудачи «Рено» в нынешнем сезоне, Риккардо верит, что команда способна быть конкурентоспособной в будущем.

«По ходу карьеры приходится принимать непростые решения, которые всё меняют. Что касается Фернандо Алонсо, то я не знаю. Возможно, просто было не то время или неправильное решение. Но, когда Льюис Хэмилтон переходил в «Мерседес», многие тоже удивлялись, зачем он это делает. В итоге решение Льюиса оказалось невероятным.

Не знаю, является ли это вопросом удачи или я просто ожидаю чего-то особенного от будущих сезонов, но надеюсь, что и моё решение будет невероятно успешным», — приводит слова Риккардо AS.