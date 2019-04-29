Хэмилтон хочет изменить работу дисплея на руле из-за проблем при VSC

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал изменить систему отображения информации на рулевом колесе после того, как он потерял время из-за виртуальной машины безопасности на Гран-при Азербайджана. Хэмилтон отставал на две секунды от своего напарника Валттери Боттаса, когда был активирован режим виртуальной машины безопасности. После того как пилотам было разрешено ехать на предельной скорости, Хэмилтон так и не сумел обогнать Боттаса.

«В целом Валттери лучше отработал в квалификации, получил позицию для борьбы. Затем я удачно стартовал, но после этого потерял 2,5 секунды или около того, когда на трассе появилась виртуальная машина безопасности. Отыграть это было сложно.

Учитывая, что до конца оставалось всего девять кругов, мне было сложно что-то изменить. Это была моя вина, буду работать над этим. Но хотелось бы и изменений на дисплее, чтобы такого больше не произошло.

Что именно изменить? Ничего масштабного, это технический вопрос», — цитирует Хэмилтона Autosport.