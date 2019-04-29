Хорнер: на 100 процентов уверен, что Ферстаппен останется в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что полностью уверен в продолжении сотрудничества с пилотом Максом Ферстаппеном по окончании текущего сезона. Ранее появились слухи, что Ферстаппеном активно интересуется «Мерседес».

«У Макса с нами контракт, всё в порядке. Я на сто процентов уверен, что он будет нашим пилотом в следующем сезоне.

Что касается Гасли, то гонка для него сложилась не слишком удачно, но он должен быть доволен уик-эндом. Пьер показал хорошую скорость в квалификации, он занял шестое итоговое место, хотя и стартовал с питлейн. Если сравнить его скорость со скростью Леклера, то Пьер был на некоторых отрезках даже быстрее», — цитирует Хорнера GrandPX.News.

Напомним, Ферстаппен занял в Гран-при Азербайджана четвёртое место. В нынешнем сезоне голландец лишь однажды попадал на подиум, финишировав третьим.