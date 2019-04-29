Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Норрис: после контакта с ограждением в конце гонки в Баку сильно нервничал

Норрис: после контакта с ограждением в конце гонки в Баку сильно нервничал
Авто / Формула-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что нервничал из-за инцидента, случившегося в концовке Гран-при Азербайджана. Британец допустил столкновение с ограждением, из-за чего рисковал потерять место в топ-10. Норрису в итоге удалось завершить гонку на восьмом месте. Новичок Формулы-1 во второй раз в сезоне попал в очковую зону.

«У меня было несколько контактов с ограждениями. Один произошёл за три или четыре круга до финиша, я тогда сильно нервничал, потому что столкновение было довольно жёстким. Но мне удалось выдержать, болид справился, к счастью.

Трасса в Баку тяжёлая, ошибка может стоить дорого. Мы допустили несколько ошибок, к счастью, они не привели к потере мест или очков», — цитирует Норриса Motorsport.

Норрис: «Макларен» добился максимального результата, удалось вернуть темп
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент