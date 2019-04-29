Расселл: в Баку у «Уильямса» был худший уик-энд в сезоне

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл заявил, что Гран-при Азербайджана стал худшим в нынешнем сезоне Формулы-1. Напомним, Расселл попал в аварию во время первой свободной практики. Болид Джорджа наехал на люк, который не был правильно закреплён. В итоге машина сильно повредила днище, команде пришлось менять шасси. Далее уже во время квалификации напарник Расселла Роберт Кубица врезался в ограждения. В итоге пилоты «Уильямса» во время гонки заняли последние места, отстав от победителя на два круга.

«В воскресенье было немного лучше. Но в целом в Баку у нас был, наверное, худший уик-энд в этом году. Настройки сработали не так, как мы ожидали. Теперь мы ждём Гран-при в Барселоне, будем надеяться, что там окажемся ближе к конкурентам», — приводит слова Расселла GPBlog.