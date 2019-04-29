Росберг опроверг слухи о том, что его лишили пропуска в паддок

Джордж Нолт, помощник чемпиона мира 2016 года Нико Росберга, опроверг информацию, согласно которой бывшему пилоту запретили посещать Гран-при Азербайджана и Гран-при Испании. Ранее СМИ утверждали, что руководство Liberty Media конфисковало аккредитацию Росберга, позволяющую посещать паддок.

«Всё это неправда. В Китае было небольшое совещание с сотрудником аккредитационной службы Формулы-1 и всё», — цитирует Нолта Grandprix.com.

Также ассистент бывшего пилота Формулы-1 рассказал, что Росберг пропустил этап в Баку, чтобы подготовиться к фестивалю Greentech, одним из организаторов которого он является.

Слухи опровергли и представители пресс-службы Формулы-1. Они сообщили, что Росберг извинился после того, как предоставил свою аккредитацию одному из друзей-фотографов в Китае. Росберг получит документ уже во время следующей гонки.