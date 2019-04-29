Ди Реста: «Мерседес» не допускает ошибок, «Феррари» всё делает неправильно

Шотландский гонщик Пол ди Реста, являющийся экспертом телеканала Sky Sports, раскритиковал «Феррари» по итогам Гран-при Азербайджана. Пилоты «Феррари» вновь не сумели вмешаться в борьбу за победу, а первые два места заняли гонщики «Мерседеса».

«Сейчас такая ситуация, что «Мерседес» не делает ошибок, а «Феррари» всё делает неправильно. Болид «Феррари» работает отлично, когда у них всё в порядке. Если же что-то идёт не так, то «Феррари» уже не может исправить ситуацию.

Гонка в Барселоне всё покажет. Если «Феррари» вновь проиграет «Мерседесу», то, к сожалению, наметится явный гегемон.

«Феррари» нужно было действовать агрессивно в Баку. Даже если им и нужно было делать дополнительный пит-стоп, необходимо действовать более агрессивно, учитывая, что Леклер стартовал с восьмой позиции», — приводит слова Ди Ресты Grandprix 247.