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Петров: наверное, Риккардо торопился и посмотрел только в правые зеркала

Петров: наверное, Риккардо торопился и посмотрел только в правые зеркала
Авто / Формула-1

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров прокомментировал столкновение Даниэля Риккардо с Даниилом Квятом на Гран-при Азербайджана Формулы-1, когда австралиец после ошибки начал сдавать назад.

«Наверное, Даниэль торопился. Было видно, что он быстро всё делал. Может, он посмотрел только в правые зеркала, и ему показалось, что позади никого нет – он как раз так стоял, что в правые ничего не видно. Я думаю, такое бывает, когда в гонке, адреналин, ты борешься с ребятами, и, соответственно, такое может случиться», — рассказал Петров корреспонденту «Чемпионата».

Также российский пилот ответил на вопрос, можно ли уже отдавать «Мерседесу» чемпионский титул после четырёх дублей подряд.

«Когда все говорили, что преимущество у «Феррари», я всем напоминал: не торопитесь, давайте посмотрим, что будет дальше. Конечно, рано говорить, что «Мерседес» станет чемпионом, впереди ещё весь сезон, всё может произойти. Мне очень понравилась борьба на первых кругах между Хэмилтоном и Боттасом, что они оставили друг другу достаточно места и спокойно зашли в поворот. Также порадовало, что в «Мерседесе» нет командных приказов», — заявил Петров.

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