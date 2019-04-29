Хюлькенберг: я не знаю, что произошло, но что-то было не так

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал неудачное выступление в Баку во время Гран-при Азербайджана. Немецкий пилот занял лишь 14-е место, опередив только двух гонщиков «Уильямса».

«Я не знаю, что произошло, но что-то было не так. Надеюсь, что всему причиной стали особенности трассы. Но прямо сейчас у меня нет ответа на этот вопрос. Я просто не чувствую себя комфортно в этом болиде, и всё. Я стремился выжать максимум из машины, но если посмотреть на время кругов, то картина получается нерадужная.

Нам действительно нужно выяснить, почему так происходит, изучить показатели машины и добиться того, чтобы аэродинамические детали работали правильно. Осталось горькое послевкусие, рад, что отправляемся домой и двигаемся дальше», — цитирует Хюлькенберга F1i.