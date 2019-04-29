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Хэмилтон: слишком рано говорить, что Боттас — мой единственный соперник

Хэмилтон: слишком рано говорить, что Боттас — мой единственный соперник
Авто / Формула-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что «Феррари» пока рано сбрасывать со счетов.

«Нет, пока слишком рано говорить о том, что есть только один соперник в борьбе за титул. «Феррари» в этот уик-энд демонстрировала высочайший темп в тренировках и на квалификации. Я думаю, что если бы обе их машины квалифицировались так, как они могли это сделать, то борьба была бы гораздо плотнее. Нам стоит оставаться реалистами. Мы не привозили обновления в Азербайджан, в отличие от «Феррари». Так что было немного удивительно увидеть такую производительность», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.

Напомним, что по итогам Гран-при Азербайджана Валттери Боттас одержал победу, а Льюис Хэмилтон финишировал вторым. Этот дубль стал для «Мерседеса» четвёртым подряд со старта сезона, что является рекордом в истории Формулы-1.

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