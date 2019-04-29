Норрис не считает решение провести дополнительный пит-стоп ошибочным

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поддержал решение команды провести дополнительный пит-стоп в концовке Гран-при Азербайджана, из-за которого он упустил позицию, отдав её напарнику, Карлосу Сайнсу.



«С командной точки зрения мы не выиграли и не проиграли очки. Мы просто хотели попробовать получить преимущество над Серхио Пересом, чтобы опередить его, потому что у нас не хватало скорости на прямой, чтобы пройти его. Мы просто попробовали другой подход. В концовке мы не выиграли и не проиграли, когда поменялись местами. Мы набрали хорошие очки для команды.



Если бы в боксы при виртуальном пейс-каре заехал Карлос, то я не поехал бы, и наоборот. Я мог легко сказать, что я против. Но мы решили попробовать. Я поверил в решение команды и был согласен. Просто это решение не сработало так, как я хотел», — приводит слова Ландо Норриса RaceFans.