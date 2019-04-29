После инцидента с Риккардо у Квята не включалась задняя передача

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят после инцидента с Даниэлем Риккардо не мог выехать из кармана поворота, в который заехал вместе с австралийцем, из-за того, что у него не включилась задняя передача. Это стало известно после публикации самых ярких моментов радиопереговоров с Гран-при Азербайджана.

«Задняя не включается», — сказал команде Квят перед тем, как в него врезался Риккардо.

Австралиец же был довольно лаконичен: «Я его не видел… Не видел его».

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Формулы-1.

Напомним, что Риккардо попытался атаковать Квята в борьбе за 10-е место, однако не вписался в поворот. При этом Даниэль заблокировал Даниилу заход в поворот. После ошибки заехавший в зону вылета Риккардо не понял, что болид «Торо Россо» стоит позади его автомобиля, и начал сдавать назад не глядя. В итоге Риккардо врезался в Квята, двигаясь задним ходом. Обе машины сумели покинуть место происшествия, но впоследствии так и не выехали из боксов.