Вольф пообещал не допустить ухудшения отношений между Боттасом и Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул, что не допустит ухудшения отношений Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона на фоне борьбы за титул.



«Происходящее немного напоминает то, что было в 2015, 2016 и 2017 годах. У нас есть два пилота, у них есть амбиции и возможности выиграть титул, и мы должны быть полностью в курсе этой ситуации и помнить, что очень скоро Себастьян Феттель и Шарль Леклер могут вернуться в игру. Нам не стоит чересчур увлекаться результатами первых четырёх гонок.



Нам повезло, что у Боттаса и Хэмилтона отличные отношения. Они уживаются, не ведут закулисных игр. Рад этому. Но стоит оставаться в сознании. Мы уже видели, как могут ухудшаться отношения. Мы сильны как команда и не допустим ухудшения отношений Боттаса и Хэмилтона до той стадии, когда это отрицательно скажется на команде», — приводит слова Тото Вольфа Fi.