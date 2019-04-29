18 и 19 мая на «Нижегородском кольце» состоится второй жтап серии СМП РСКГ, сообщает пресс-служба соревнований. В рамках программы уик-энда состоятся заезды в рамках всех пяти классов СМП РСКГ, пройдёт жтап серии Формулы-4 и других серий. В общей сложности запланировано 10 гонок.
На этой трасес состоится дебют дрифт-кубка СМП РСКГ Open Drift Cup. Два десятка дрифтеров продемонстрируют мастерство управляемого заноса и прокатят зрителей по гоночной трассе.
В перерыве между гонками болельщики смогут увидеть, как стартует 3000-сильный дрэгстер под управлением чемпиона России, руководителя программы SMP Racing Дмитрия Саморукова.
Кроме этого, в рамках этапа состоится автограф-сессия первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова и участников СМП РСКГ.
Так де в паддоке «Нижегородского кольца» пройдет этап чемпионата страны по сим-рейсингу Forza Motorsport.
Петров, дрифт-кубок и сим-рейсинг — на втором этапе СМП РСКГ