Грожан: проблемы с шинами чертовски раздражают

Пилот «Хааса» Ромен Грожан подчеркнул, что проблемы с шинами, которые возникают у болида, чертовски раздражают, но он не видит в этих сложностях ничего удивительного.



«Не удивлён, что в Баку возникли проблемы. Эти проблемы с шинами чертовски раздражают. Нам нужно сесть и хорошо подумать, что можно с этим сделать. В Барселоне будет теплее, так что всё должно быть хорошо, однако впереди нас ждут Монако и Канада. Если хотим бороться за четвёртое место в Кубке конструкторов, то мы должны быть хороши в любых условиях.



Это то, что нам нужно изучить, понять и решить проблемы, которые возникли на моей стороне гаража», — приводит слова Ромена Грожана Motorsport-Total.

Грожан не смог финишировать на Гран-при Азербайджана из-за проблем с тормозами.