Перес: «Макларен» в Баку был намного быстрее нас

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес подчеркнул, что по ходу Гран-при Азербайджана ему было тяжело сдерживать позади гонщиков «Макларена», поскольку из болид был намного быстрее.



«Это выглядело хорошо после первого круга. Я опередил Ферстаппена, обогнал его на старте, но мы очень рано поняли, что побороться с «Ред Булл» не получится. Больше всего меня беспокоили «Макларены», потому что они были сильны на протяжении всей гонки и сильно оказывали давление на меня.



Я работал на пределе на протяжении всей гонки, кроме последних кругов. Не допускать ошибок и потери времени — это был единственный способ удержать «Макларен» позади, потому что они были намного быстрее нас», — приводит слова Серхио Переса Autosport.

