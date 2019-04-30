ФИА объявила тендеры на стандартизированные тормоза и колёсные диски

Международная автомобильная федерация объявила тендеры на стандартные тормозные системы и колесные диски в Формуле-1 с 2021 года в рамках программы по снижению затрат команд, сообщает Motorsport.



Крайняя дата подачи заявок на все тендеры — 22 мая, а решение Международной автомобильной федерации должно быть принято 14 июня. Победитель тендеров будет работать с командами Формулы-1 с 2021 по 2024 годы, но получит возможность продления соглашения ещё на один сезон в случае успеха при переговорах с командами.



Стоит отметить, что ранее ФИА уже объявила тендер на поставки стандартизированных коробок передач. Соит отметить, что доработка технического регламента 2021 года ещё продолжается и ориентировочно, будет закончена в июне 2019 года.

