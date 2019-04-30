Кубица: в течение уик-энда в Баку были проблемы с тормозами

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица признался, что едва не врезался в ограждение уже в самом начале гонки в Баку. По мнению Кубицы, этот эпизод помог ему собраться.

«Гонка была непростой, я ещё и усложнил задачу, врезавшись в ограждение во время квалификации. Уже на первом отрезке гонки я снова едва не врезался в ограждение. Этот эпизод стал хорошим предупреждением. К сожалению, в течение всего уик-энда у меня были проблемы с тормозами. Из-за этого шло торможение лишь с одной стороны болида.

Эпизод в начале гонки помог собраться. Дальше я уже постарался спокойно закончить гонку и пересечь финишную линию. В Баку ограждения находятся рядом, с плохим сцеплением управлять болидом становится очень сложно. Но у нас есть поводы для оптимизма, по крайней мере нам удалось завершить гонку», — приводит слова Кубицы GPBlog.