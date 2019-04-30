Хэмилтон: «Мерседес» сейчас сильнее, чем когда-либо

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты Гран-при Азербайджана. В Баку «Мерседес» в четвёртый раз в сезоне занял два первых места. На этот раз победителем гонки стал Валттери Боттас, а Хэмилтон занял второе место. Третьим финишировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

«Это отличный результат команды. Я думаю, что наша команда сейчас сильнее, чем когда-либо раньше. Залог успеха — командная работа.

Валттери и я работаем на пределе, полностью всё выжимаем из машины и добиваемся результата. Также здорово работает вся команда, наши инженеры, механики на пит-стопах. Я не думаю, что «Мерседес» когда-либо ещё так здорово работал на таком уровне. Благодарен всем членам нашей команды», — приводит слова Хэмилтона The Checkered Flag.