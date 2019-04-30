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Ферстаппен: бонус за самый быстрый круг увеличивает разрыв между командами

Ферстаппен: бонус за самый быстрый круг увеличивает разрыв между командами
Авто / Формула-1

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не видит смысла в введении бонуса в виде очка за самый быстрый круг. Новое правило было введено перед началом нынешнего сезона.

«Проблема заключается в том, что в большинстве случаев пилоты из трёх ведущих команд будут находиться в интересной ситуации. Один из них обычно испытывает проблемы или едет слишком медленно. Тогда в конце гонки, когда ему нечего терять, можно сделать пит-стоп, сменить шины и выиграть бонус за лучший круг. Тогда какой смысл вести борьбу за этот балл гонщикам, находящимся на первом и втором местах?

Думаю, что это правило ещё больше увеличивает разрыв между командами. Не вижу в нём никакого смысла», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

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