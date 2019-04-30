Бергер: будь Сенна жив, он бы выигрывал Формулу-1 ещё пять лет подряд

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился воспоминаниями об аварии, которая унесла жизнь бразильца Айртона Сенны. Авария со смертельным исходом произошла во время Гран-при Сан-Марино в 1994 году.

«Мы начали гонку, Михаэль Шумахер был позади Сенны, а я был позади Михаэля. Точно помню, как Айртона начало сносить с трассы. Он врезался в ограждения, я подумал, что авария была под таким углом, что там не произошло ничего серьёзного. Тогда гонку остановили, я видел, что Экклстоун рассказал о Сенне. Берни сказал, что Айртона вытащили из машины, тогда я подумал, что с Сенной всё в порядке, мы продолжили гонку.

На 16-м круге я сошёл с трассы из-за механической поломки. Тогда я сидел в гараже «Феррари», мне сказали, что Сенна борется за жизнь. Затем и вовсе сказали, что там всё плохо. Тогда я нанял вертолёт, чтобы повидать его в госпитале в Болонье. Мне предложили увидеть Сенну в операционной.

Я пошёл туда, Айртон лежал на кушетке, голова его была закрыта, тогда он уже был мёртв. Мы постояли перед ним немного, а затем ушли, когда смерть подтвердили.

Я потерял коллегу и друга. Это было очень тяжело, но такое в гонках случается, нужно пережить это. Я отправился домой и думал о том, чтобы завершить карьеру. Но затем решил, что нужно продолжать.

Неоднократно я думал, что будь Айртон жив, выиграли бы Деймон Хилл и Жак Вильнёв свои титулы или нет? Вряд ли. Айртон выигрывал бы чемпионаты мира в течение пяти следующих лет», — цитирует Бергера The Independent.

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